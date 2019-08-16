Россиян предупредили о трудностях с пополнением проездных карт

Россияне с 2020 года могут столкнуться с трудностями при пополнении транспортных карт наличными из-за поправок к закону о национальной платежной системе, заявили в ассоциации «Электронные деньги».

Пополнить проездные в общественном транспорте можно будет наличными только при предъявлении паспорта. Ограничения затронут около 60 российских городов, передает РИА «Новости».

Согласно закону, неидентифицированные клиенты смогут предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета, то есть речь идет о запрете пополнения электронных кошельков.

«Мы считаем, что запрет на пополнение неидентифицированных кошельков без открытия счета должен быть пересмотрен, с учетом реального, доказанного риска этих операций и интересов потребителей», – подчеркнули в ассоциации.

Московскую карту «Тройку» и петербургский «Подорожник» новые требования не затронут. Эти карты пополняются по другой модели: деньги поступают на счет метрополитена, а оттуда уже переводятся на конкретную транспортную карту.

Ранее сообщалось, что бесконтактная оплата с сентября этого года станет доступна во всем общественном транспорте Москвы.