Бесконтактная оплата станет доступна во всем общественном транспорте Москвы

С сентября на всех маршрутах городского перевозчика «Мосгортранс» можно будет оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Это около 800 маршрутов автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. Чтобы расплатиться за поездку, потребуется приложить карту или гаджет к валидатору нового образца в салоне транспорта.

На экранах новых валидаторов появятся иконки платежных систем, с помощью которых можно купить билет. Пассажиры могут расплатиться картами, которые поддерживают технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас этот сервис доступен на 500 маршрутах Мосгортранса. Пользоваться бесконтактным способом оплаты быстро и удобно», – рассказал директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Кроме того, оплачивая проезд с помощью банковской карты или смартфона, горожане могут сэкономить свои средства. Одна поездка обойдется им в 42 рубля. Проездной билет, который можно купить у водителя, стоит на 13 рублей дороже.

Контролер в транспорте может проверить билет пассажира, чтобы убедиться, что поездка оплачена. Для проверки нужно поднести карту или смартфон к считывающему терминалу в руках сотрудника. На экране считывателя появится информация о последней оплате. При этом терминал контролера не взаимодействует с конфиденциальными данными пользователя карты. Контролеры также проверяют бумажные билеты.

Впервые в столичном транспорте бесконтактная система оплаты заработала в ноябре 2017 года. Тогда с помощью банковских карт и смартфонов можно было оплатить проезд в трамваях № 6 и 27. Во время чемпионата мира по футболу новые валидаторы появились в транспорте, который курсировал вблизи стадионов и в центре столицы.

Оплатить проезд банковской картой или смартфоном через терминалы, расположенные на турникетах, также можно на всех станциях столичного метро и Московского центрального кольца. Бесконтактный способ оплаты проезда также можно будет использовать на Московских центральных диаметрах (МЦД). Движение по первым двум маршрутам нового вида общественного транспорта планируют запустить к концу этого года.

Кроме того, на портале mos.ru сообщается, что карту москвича с начала года получили более 27,5 тыс. горожан предпенсионного возраста. Она выдается москвичам старше 60 лет и москвичкам старше 55, имеющим необходимый для начисления пенсии страховой стаж.

По карте горожане предпенсионного возраста могут бесплатно ездить на метро и Московском центральном кольце (МЦК), пригородных поездах, на наземном общественном транспорте столицы и Московской области, а также получать скидки на товары и услуги в магазинах и сервисных центрах. Кроме того, с ее помощью можно без комиссии оплачивать жилищно-коммунальные услуги и штрафы на портале mos.ru.

«Карта москвича дает возможность людям предпенсионного возраста легко и просто пользоваться льготами, которые для них предусмотрены. Уверен, что этот документ сделает их жизнь комфортнее», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

С 1 января этого года горожане предпенсионного возраста могут оформить карту москвича в центрах «Мои документы». Для этого надо предоставить только паспорт. Изготовление карты займет не более 30 дней. На это время заявителю выдается временный единый социальный билет для проезда на метро, МЦК и на наземном транспорте, а также справка для оформления бесплатного билета на пригородные поездах.

В 2019 году карту москвича выдали более чем 700 тыс. жителей Москвы, имеющих право на получение социальной поддержки от города. Среди них – пенсионеры, члены многодетных семей, беременные женщины, студенты и военнослужащие.

Помимо льгот, москвичи старшего возраста получают от города и другие виды соцподдержки. Например, в центре «Моя карьера» для них регулярно организуют бесплатные занятия и тренинги. За первые полтора месяца работы центра их посетили более 2,5 тыс. горожан старше 50 лет. На занятиях их обучают навыкам самопрезентации и ведения деловой беседы, а также объясняют, где искать вакансии и размещать резюме.