Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за отсутствия российских туристов

Владельцы малых и средних гостиниц в грузинском городе Кобулети (Аджарская АР) провели акцию протеста, призвав властей возместить им материальный ущерб, нанесенный отсутствием туристов из России.

«Сезон провалился. Были аннулированы брони на общую сумму 80 тыс. лари (более 27 тыс. долларов). Нам с 20 августа предстоит выплачивать банковские долги. Как нам это сделать, когда нет дохода, и не приезжают туристы, которые на два-три дня тут останавливались? Государство должно выполнить обещания и помочь нам чем-то», – заявил один из участников митинга.

Митингующие требуют от правительства помощи в реструктуризации долга. Они также предлагают властям субсидировать проценты, которые им предстоит выплачивать за кредиты. С участниками акции встретился мэр Кобулети Мириан Катамдзе, который заверил митингующих, что власти уже работают и ищут пути помощи.

«Местные и центральные власти работают, чтобы облегчить проблему для производителей. Рассматривается вопрос субсидии банковских процентов, однако это сложный процесс. Необходимо разработать конкретные критерии, в ближайшее время это все будет уточнено», – сказал Катамадзе, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава предложила тем, кто не верит в масштабы потерь от сокращения туристического потока из России, самим отправиться в Аджарию, чтобы увидеть трудности малого бизнеса.

13 августа национальная администрация туризма Грузии опубликовала статистику за июль, по которой россияне осуществили около 160 тыс. визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год.

На фоне антироссийских выступлений в Тбилиси 20 июня Россия ввела ограничения в ависообщении и туризме, потери Грузии исчисляются сотнями миллионов долларов.

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