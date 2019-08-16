Суд признал законным отказ в регистрации Яшина на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину.

«Суд отказал Яшину в исковом заявлении», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Яшин участвовал в заседании лично, его доставили из спецприемника, где он отбывает административный арест. Он просил отменить решения окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома и обязать ответчика зарегистрировать его в качестве кандидата на выборы, однако суд не нашел нарушений в решениях избирательных комиссий.