Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Президент США Дональд Трамп призвал открывать в стране больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.

Трамп заявил, что «хочет, чтобы люди помнили слово «психическое заболевание», передает РИА «Новости».

«Эти люди (устраивавшие стрельбу – прим. ВЗГЛЯД) психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных). Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах», – подчеркнул президент.

В США часто происходят инциденты со стрельбой в общественных местах. Так, например, недавно был опубликован рейтинг стран G7 по стрельбе в учебных заведениях, и выяснилось, что в США такие случаи происходили в 57 раз чаще, чем в других странах-членах организации.

В начале августа в Техасе произошел инцидент со стрельбой в супермаркете, погибли 20 человек. В среду в Калифорнии мужчина с ружьем устроил перестрелку с полицией на оживленном шоссе в США.

На фоне этих событий американским школьникам начали покупать пуленепробиваемые рюкзаки.