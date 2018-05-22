Опубликован рейтинг стран G7 по стрельбе в учебных заведениях

Происшествия со стрельбой в американских школах, вузах и иных учебных заведениях с 2009 года происходили в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях остальных государств G7, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала CNN, подобных происшествий в США в период с 1 января 2009 года по 21 мая текущего было 288, в Канаде и Франции – по два, один в Германии, передает ТАСС.

В Великобритании, Италии и Японии таких фактов не зафиксировано. Авторы исследования пояснили, что речь идет о случаях, когда огнестрельное ранение на территории учебного заведения получал хотя бы один человек, помимо лица, которое открыло огонь, в том числе по случайности.

По сведениям телеканала, второе место после США занимает Мексика, где стреляли восемь раз. Далее идут ЮАР (6), Индия (5), Пакистан (4), Нигерия (4), Афганистан (3), Франция (2), Канада (2), Бразилия (1). Россия также присутствует в списке с одним подобным происшествием.

В материалах канала указано, что в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.

В США регулярно происходит стрельба в образовательных учреждениях.

Напомним, в минувшую пятницу в техасской школе произошла стрельба, погибли несколько человек.

На следующий день стрельба произошла в школе в Джорджии, пострадали три женщины, одна из которых скончалась в больнице.

За неделю до этого подобный инцидент случился в средней школе города Палмдейл, штат Калифорния.

Федеральное бюро расследований сообщало, что в 2017 году в США произошло 30 случаев, когда в общественных местах открывали беспорядочную стрельбу, что стало максимальным показателем с начала 2000 года.