В школе Калифорнии произошла стрельба

В средней школе города Палмдейл, штат Калифорния, произошла стрельба, сообщает департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Как передает NBC, на место инцидента направилась полиция, сотрудники которой пока не подтвердили информацию о стрельбе.

Подробности ЧП выясняются.

Также издание со ссылкой на пожарную службу округа сообщает, что было получено сообщение о человеке с огнестрельной раной.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщало, что в 2017 году в США произошло 30 случаев, когда в общественных местах открывали беспорядочную стрельбу, что стало максимальным показателем с начала 2000 года.