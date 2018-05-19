Во второй за день школе в США устроили стрельбу

В школе в Джорджии произошла стрельба, это уже второй подобный инцидент за сутки, сообщают СМИ.

Стрельба произошла в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. Представитель полиции сообщил, что стрельба произошла из-за «спора» на парковке рядом со школой, где шла выпускная церемония, передает РИА «Новости» со ссылкой на WXIA-TV.

В результате стрельбы пострадали три женщины. Они были госпитализированы, но один из получивших ранения скончался в больнице.

Перед этим Washington Post сообщала, что в результате стрельбы в школах в 2018 году людей погибло больше, чем на военной службе: жертвами инцидентов в школах стали 29 человек, боевые и небоевые потери Пентагона составили 13 человек, передает ТАСС.

Напомним, жертвами стрельбы в школе города Санта-Фе стали 10 человек.