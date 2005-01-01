Жертвами стрельбы в школе в США стали 10 человек

В результате стрельбы в школе города Санта-Фе погибли 10 человек, сообщил губернатор штата Техас Грегг Эбботт.

Еще 10 человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Стрельба велась из дробовика и пистолета 38-го калибра, которые, по предварительным данным, принадлежали отцу преступника.

Сейчас правоохранители проверяют, не оставил ли стрелявший в школе или за ее пределами взрывоопасных предметов. Как сообщил губернатор, «полицейским уже удалось обнаружить взрывные устройства двух типов».

СМИ сообщали, что стрельбу устроил ученик школы 17-летний Димитриос Пагуртис. Согласно показаниям очевидцев, он зашел в класс, где шел урок рисования, и открыл стрельбу, а также бросил взрывные устройства.

Задержаны еще два человека, один из которых «находился на месте преступления», а второй, «возможно, обладает полезной информацией», сказал Эбботт, не уточнив, в каких отношениях эти люди находятся с подозреваемым.

Эббот сообщил, что у стрелявшего «не было криминального прошлого», передает РИА «Новости».

«Была фотография, где он был в майке с надписью «Рожденный убивать». Это был настораживающий признак», – сообщил губернатор, добавив, что других настораживающих признаков никто не заметил.

СМИ сообщают, что в соцсетях Пагуртис размещал фотографии одежды с «германской националистической символикой».