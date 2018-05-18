В американской школе из дробовика расстреляли несколько человек

В пятницу утром в школе Санта-Фе штата Техас произошла стрельба, погибли несколько человек, пишут американские СМИ.

Вооруженный человек вошел в класс искусств в школе Санта-Фе и начал стрелять из оружия, которое выглядело как дробовик, сообщает CNN. По предварительной информации, есть несколько погибших. Нападавшего арестовали, о чем сообщил помощник директора Крис Ричардсон.

В перестрелке пострадал как минимум один полицейский, сообщает The New York Times.

Пациенты из школы попадают в больницу в соседнем городе Галвестон. Пресс-секретарь медицинского факультета Техасского Университета Рауль Рейес сообщил, что, по крайней мере, одного пострадавшего госпитализировали с помощью вертолета.

В США регулярно происходит стрельба в образовательных учреждениях. На прошлой неделе подобный инцидент случился в средней школе города Палмдейл, штат Калифорния.

Федеральное бюро расследований сообщало, что в 2017 году в США произошло 30 случаев, когда в общественных местах открывали беспорядочную стрельбу, что стало максимальным показателем с начала 2000 года.