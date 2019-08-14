Мужчина с ружьем устроил перестрелку с полицией на оживленном шоссе в США

В результате перестрелки, которая произошла в Калифорнии, один полицейский погиб, четыре человека, включая двух правоохранителей, получили ранения, сообщило местное управление полиции.

В Риверсайде на оживленном шоссе полицейский остановил машину для проверки, но 49-летний водитель схватился за ружье. Сотрудник полиции получил многочисленные ранения и скончался, передает РИА «Новости».

Ему на подмогу прибыли трое правоохранителей, но водитель остановленной машины продолжил отстреливаться, ранив еще двух стражей порядка. Один из них находится в критическом состоянии.

Легкие ранения получили двое гражданских

Ликвидировать стрелка удалось только после того, как на место прибыли крупные силы полиции.

Напомним, случаи стрельбы в общественных местах в США – не редкость. Так, инцидент в торговом центре в Эль-Пасо унес жизни 20 человек.