Туристов предупредили о разгуле насилия в США

Правозащитная организация Amnesty International предупредила туристов, желающих посетить США, о необходимости проявлять максимальную осторожность в связи с высоким уровнем насилия и участившимися случаями массовых расстрелов в этой стране.

В заявлении правозащитников указывается, что американские власти «не желают обеспечивать защиту» своих и иностранных граждан от насилия с применением огнестрельного оружия, передает ТАСС.

Указывается также, что в США наступил «кризис в области защиты прав человека».

В связи с этим Amnesty International рекомендует «проявлять предельную осторожность, путешествуя по стране».

Организация советует избегать мест, где наблюдаются массовые скопления людей, а также не терять бдительности при посещении торговых центров, баров и ночных клубов.

«Ставя владение оружием выше основных прав человека, власти США сознательно и систематически (...) игнорируют свои международные обязательства по обеспечению прав и безопасности граждан», - подчеркнули в организации.

Также они призвали к проведению в США реформ в сфере владения огнестрельным оружием, включая тщательные проверки потенциальных покупателей и ужесточение правил выдачи соответствующих лицензий.

Напомним, в США произошли несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в торговом центре в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек, еще 26 пострадали. В воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день порядка семи человек пострадали при стрельбе в парке Чикаго.