После школьных перестрелок в США стали раскупать пуленепробиваемые рюкзаки

С начала года в Соединенных Штатах произошло уже 22 случая стрельбы в стенах школ. В надежде защитить детей родители стали раскупать пуленепробиваемые рюкзаки, пишут американские СМИ.

На прилавках рюкзаки появились давно, однако именно теперь они стали особенно популярными. Стоимость рюкзака составляет от 120 до 300 долларов, а их продажи за последние годы взлетели на 200%, пишет «Царьград» со ссылкой на Yahoo News.

Между тем, как считает экс-комиссар полиции Нью-Йорка Уильям Брэттон, такая защита в критической ситуации может оказаться бесполезной. По его словам, рюкзак вряд ли выдержит автоматную очередь, а именно автоматическое оружие чаще всего используется во время школьных перестрелок.

«Продают такие рюкзаки даже в супермаркетах, куда приходят закупаться перед школой. Страшно удобно», – говорится в сообщении аккаунта «Выпускайте Кракена» в Twitter.

«Оружие продают в тех же супермаркетах, кстати... И пробивают на одной кассе», – соглашаются пользователи соцсети.

Ранее был опубликован рейтинг стран G7 по стрельбе в учебных заведениях. В США такие случаи происходили в 57 раз чаще, чем в общей сложности в остальных странах G7.