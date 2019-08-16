В Крыму оценили стратегию Зеленского по реинтеграции полуострова

Новая стратегия Киева, целью которой заявлена реинтеграция Крыма и Донбасса, является актом популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

«Все это вызывает иронию», – приводит его слова РИА «Новости».

Бобков посоветовал украинским властям не стратегии писать, а выстраивать отношения с российским Крымом, а также прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками.

По его мнению, пока вместо какой-либо созидательных действий, «киевские власти демонстрируют политику в чистом виде».

Ранее замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что в Киеве разрабатывают стратегию по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крымский полуостров якобы перейдет под юрисдикцию Украины, и обещал, что Рада в скором времени примет закон об упрощении получения разрешений на поездку в Крым для граждан страны.

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