На пляжах предложили установить видеокамеры

На российских пляжах и причалах необходимо установить видеокамеры. Это поможет повлиять на владельцев прогулочных катеров, которые подвергают риску жизнь отдыхающих, заявил замглавы Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.

«Есть «пробел» в регулировании – эти мелкие пассажирские суда слабо контролируются. Здесь есть несогласованность полномочий по надзору за такими судами между МЧС России и Минтрансом России, так как ГИМС подчиняется МЧС, а контролирующие транспортные ведомства – Минтрансу», – цитирует РИА «Новости» Ковальчука.

По его словам, владельцы мелких судов должны нести ответственность за безопасность пассажиров и техническое состояние.

Замглавы Союза отметил, что причалы маломерных судов и пляжи необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения. Это позволит оперативно пресекать попытки взять на борт пассажиров больше, чем имеется спасательных средств.

На сегодняшний день за невыполнение требований по пассажировместимости штрафы составляют составляют от 500 до 1000 рублей.

«Безусловно, их необходимо повышать, нарушения должны стать экономически невыгодными. Недобросовестные владельцы прогулочных судов должны быть вытеснены с рынка», – уверен эксперт.

По мнению Ковальчука, нужно также установить контроль за техническим состоянием мелких суден, как это действует в отношении морского флота.

Напомним, ранее в Туапсинском районе Краснодарского края возле поселка Джубга опрокинулось прогулочное судно – катамаран. Погибли два человека. Капитан судна сбежал, однако позднее был задержан полицией.

Выяснилось, что судно было перегружено почти в пять раз, а у капитана не было лицензии. Кроме того, катамаран не прошел техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения.

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