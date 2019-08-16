В ДТП в Туве погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок погибли в результате столкновения ВАЗа и ЗиЛа на участке 855-го километра автодороги Р-257 «Енисей» на территории Кызылского района в Туве, сообщили в региональном МВД.

«15 августа в 21.12 (17.12 мск) в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кызылский» поступило сообщение о том, что на участке 855-го километра автодороги Р-257 «Енисей» территории Кызылского района произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух транспортных средств <...>. В результате дорожно- транспортного происшествия на месте погибли водитель и три пассажира легковой автомашины: женщины 1960 и 1970 годов рождения и 14-летний подросток», – передает ТАСС сообщение УМВД.

По предварительным данным, водитель «Жигулей» не соблюдал дистанцию и врезался в шедший попутно ЗиЛ. Все погибшие проживали в селе Ийи-Тал.

Напомним, в воскресенье в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легковушки в Московской области погибли четыре человека, еще семь пострадали.

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