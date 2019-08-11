В Подмосковье произошло крупное ДТП

В результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легковушки в Московской области погибли четыре человека, еще семь пострадали, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Уточняется, что ДТП произошло около 19.15 мск на 159-м километре Рижского шоссе, передает ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причина и виновник аварии устанавливаются.

Накануне грузовой автомобиль Man врезался в группу людей на 691-м километре трассы М-4 «Дон», в результате чего погиб один человек, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали.