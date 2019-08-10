Грузовик въехал в толпу людей под Воронежем

Грузовой автомобиль Man врезался в группу людей на 691-м километре трассы М-4 «Дон», в результате чего погиб один человек, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали, сообщили в управлении МВД России по Воронежской области.

Уточняется, что ДТП произошло в Павловском районе Воронежской области. 60-летний водитель грузового автомобиля Man с прицепом допустил столкновение с автомобилями Hyundai Elantra и Toyota Corolla, которые столкнулись 5-10 минутами ранее, говорится в сообщении на сайте УМВД России по региону.

Отмечается, что в момент столкновения водители и пассажиры находились вне салонов транспортных средств. От полученных травм водитель автомобиля Hyundai умер на месте. Еще пять человек, включая девятилетнюю девочку, получили травмы.

По факту аварии проводится проверка.

Авария легковых авто произошла около 04.20 мск. 26-летний водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota под управлением 44-летнего жителя Ярославской области. Водитель грузовика не справился с управлением спустя несколько минут.

В ноябре 2018 года «КамАЗ» врезался в толпу людей, которые пересекали пешеходный переход в Петрозаводске.