В Карелии «КамАЗ» въехал в толпу на пешеходном переходе

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Японии задержано российское судно
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате
Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс
«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН
В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Невыученные уроки Первой мировой войны
Павел Данилин, политолог
Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
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Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе
Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...
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Давление Запада на олигархов вернет их деньги в Россию
Владимир Добрынин, журналист
Антироссийские санкции должны были намекнуть российским толстосумам, что тема «не доверяйте Западу – только Россия обеспечит вам и вашим капиталам защиту» – не повод для шуток, а единственная реальная альтернатива. Подробности...
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В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
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