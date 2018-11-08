В Карелии «КамАЗ» въехал в толпу на пешеходном переходе

«КамАЗ» врезался в толпу людей, которые пересекали пешеходный переход в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

«В Петрозаводске «КамАЗ» врезался в пешеходов, которые переходили дорогу на улице Ключевой на разрешающий сигнал светофора. Одна женщина 50 лет госпитализирована», – рассказали в Госавтоинспекции, передает РИА «Новости».

Также в ведомстве уточнили, что о других пострадавших пока нет информации.

Дорогу в момент столкновения переходили более 10 пешеходов. После аварии грузовик несколько метров проехал вперед перед тем, как остановиться, сообщает агентство.

6 ноября в Иркутске грузовик-эвакуатор въехал в стену торгового центра и проломил ограждение.