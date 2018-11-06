Въезд неуправляемого грузовика в стену ТЦ в Иркутске попал на видео

В Иркутске водитель за рулем грузовика-эвакуатора въехал в стену торгового центра, проломил ограждение и сбил женщину, сообщает областное ГУ МВД.

«Экипажи ГИБДД предварительно установили, что водитель грузового транспортного средства (эвакуатор) на спуске с Мельничнопадского тракта не справился с управлением и протаранил стену торгового зала», – сообщается на сайте ведомства.

В результате происшествия женщина, находившаяся в торговом центре, получила травмы и была госпитализирована. Мужчина за рулем эвакуатора не получил серьезных повреждений.

По инциденту проводится проверка, добавили в ГУ МВД области.

В Сети также опубликовали видеозапись, на которой автомобиль протаранил ограждение. Паблик Mash сообщает, что автомобиль снес стенки и полки с продуктами и двух человек.