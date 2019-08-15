Ветераны спецслужб: Государство должно защищать полицейских и их семьи от угроз экстремистов

Размещение угроз в соцсетях в адрес детей силовиков должно караться как угроза убийством. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили ветераны силовых структур. По их словам, полицейские, выполняющие поставленные перед ними задачи, должны быть защищены государством от подобных провокаций.

В четверг Мосгорсуд оставил в силе арест блогеру Владиславу Синице, который 5 августа был заключен под стражу по обвинению в экстремизме. Блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии. Защита просила о переводе Синицы под домашний арест.

«Это угроза убийством, статья такая есть. Надо за такое привлекать к ответственности, в государстве должны действовать законы, – сказал газете ВЗГЛЯД глава московского отделения «Союза ветеранов Афганистана» Петр Петров, комментируя угрозы в адрес полицейских в соцсетях. - Если есть закон об угрозе убийством, статья 119 УК – пожалуйста, отвечай. Если высказал человеку оскорбления – отвечай».

По словам Петрова, сотрудникам правоохранительных органов часто поступают угрозы: «Когда я работал после армии в силовых структурах, мне угрожали. Говорили: «убьем» и так далее. А я им говорил: «Ребята, меня уже убивали много раз, меня этим не испугать. Убьете меня – на мое место кто-то другой встанет. У вас проблемы будут, вас посадят, все равно найдут», – сказал Петров.

Но сотрудникам «органов», безусловно, нужна юридическая поддержка, подчеркнул собеседник. «У меня сын тоже в полиции много лет служил, и племянники служили, у них были достаточно серьезные звания. Они тоже получали оскорбления. Но когда что-то происходит, мы кричим: «Полиция!». И тут же оскорбляем», – посетовал Петров.

«Чисто по-человечески я хочу сказать, что сотрудникам правоохранительных органов часто достается. Бывает справедливо, бывает несправедливо. Иногда они вынуждены применять достаточно жестко свои полномочия, которые им предоставлены. Но не все это понимают. Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес полицейских – это провокаторы», – сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Вячеслав Сивко, президент общественного Фонда поддержки Героев имени Е.Н. Кочешкова.

Провокаторы могут и понимать, что полицейские выполняют свои задачи, и к ним нужно относиться с уважением, заметил собеседник. «Но эти люди преследуют определенные свои цели, – подчеркнул Сивко. – Нормальные граждане должны с уважением относиться к полицейским, потому что, когда что-то случится, прежде всего надеются, что человек в форме придет им на помощь, защитит от преступных действий».

По словам Сивко, россияне хотели бы видеть добрых, отзывчивых полицейских, которые всегда могут прийти на помощь. По его мнению, моральную поддержку полиции могли бы оказать СМИ и соцсети. «Нужно больше показывать реальные заслуги полицейских в помощи обществу, рассказывать о таких случаях. Вот, к примеру, бросится полицейский в воду спасать утопающих, сразу это поднимает авторитет всех полицейских. Я думаю, много хороших примеров, которые можно в СМИ показывать. Это будет и им поддержка, и помощь нашему обществу», – заключил Сивко.