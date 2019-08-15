Росавиация не исключила проверку ЛИИ им. Громова после посадки самолета в Жуковском

Росавиация может провести внеплановую проверку Летно-исследовательского института имени Громова после аварийной посадки самолета в Жуковском, сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.

«В данном случае за орнитологическое обеспечение отвечает ЛИИ им. Громова... По ЛИИ им. Громова, наверное, будут проверки», – сказал Нерадько, передает РИА «Новости».

В то же время Нерадько заявил, что не видит оснований для внеплановых проверок авиакомпании «Уральские авиалинии» и аэропорта Жуковский.

Тем временем в ЛИИ им. Громова сообщили, что перед вылетом самолета «Уральских авиалиний» были проведены все необходимые процедуры, включая осмотр ВПП на предмет отсутствия птиц, передает ТАСС.

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Нерадько также заявил, что решение экипажа самолета «Уральских авиалиний» произвести аварийную посадку в поле под Жуковским было «единственно верным» в сложившейся ситуации.

В четверг утром самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от ВПП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.

В Кремле пообещали наградить спасших жизни людей под Жуковским летчиков.