Росавиация дала оценку действиям пилотов самолета из Жуковского

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что решение экипажа самолета «Уральских авиалиний» произвести аварийную посадку в поле под Жуковским было «единственно верным» в сложившейся ситуации.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Нерадько заявил, что экипаж заслуживает представления к высоким государственным наградам, передает ТАСС.

«Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации – произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле. Посадка была произведена на удалении примерно 5 км порога ВПП, шасси было убрано, двигатели выключены перед приземлением – со слов экипажа», – сказал глава ведомства.

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В четверг утром самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от ВПП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.

В Кремле пообещали наградить спасших жизни людей под Жуковским летчиков.