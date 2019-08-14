На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно неподконтрольных территорий» Юрия Грымчака и его помощника, сообщили в НАБУ.

В НАБУ сообщили, что «разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника», передает ТАСС.

«Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США», – сообщили в НАБУ.

В ведомстве уточнили, что дело расследуется совместно с представителями Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

В мае прошлого года Грымчак предложил сразу два «хорватских сценария» для Донбасса. В ЛНР указали, что планы Киева противоречат Минским соглашениям.

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