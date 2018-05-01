В Киеве рассказали о двух «хорватских» сценариях для Донбасса

Киев рассматривает три возможных способа решения конфликта на Юго-Востоке Украины, два из которых можно назвать «хорватскими», рассказал украинский заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Первый вариант, по его словам, – военный. Замминистра полагает, что ВСУ способны «освободить» Донецкую и Луганскую народные республики за две недели, однако этот сценарий является наименее вероятным, передает РИА «Новости».

Другие два плана Грымчак назвал «хорватскими». «В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем – путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии», – рассказал он в эфире «Громадське радио».

Второй «хорватский» сценарий, продолжил украинский чиновник, рассматривается Киевом как основной. Он предполагает введение миротворческой миссии в Донбасс и вывод оттуда «иностранных войск», разоружение ополчения, создание переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Киева.

Накануне в Госдепе США сообщили, что Украина получила «Джавелины». Позже президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что украинская армия получила «долгожданное оружие». При этом Киеву посоветовали не питать иллюзий из-за «Джавелинов».