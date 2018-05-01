Экс-сотрудник Пентагона посоветовал Украине не питать иллюзий из-за «Джавелинов»

Американские противотанковые комплексы «Джавелин» (Javelin) не поменяют ситуацию в Донбассе, заявил бывший сотрудник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

«Не стоит питать иллюзий, что ракеты Javelin поменяют правила игры», – написал он в Twitter.

Карпентер заявил, что Украине следует реформировать армию и нарастить уровень подготовки, а вооруженным силам страны в их нынешнем виде требуется «срочная помощь».

Экс-сотрудник Пентагона призвал не забывать, что «Украина платит за эти ракеты», а в долгосрочной перспективе стране лучше было бы реформировать собственную оборонную промышленность для самостоятельного производства противотанкового оружия.

Накануне в Госдепе США сообщили, что Украина получила «Джавелины». Позже Порошенко подтвердил, что украинская армия получила «долгожданное оружие». Глава минобороны Украины Степан Полторак призывал не переоценивать значение поставок ПТРК.