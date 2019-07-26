В Донбассе оценили планы Киева о «хорватском сценарии» для Донбасса

«Это полнейший абсурд. Во-первых, это противоречит Минским соглашениям. А во-вторых, давайте применим этот сценарий сначала к Украине», – заявил газете ВЗГЛЯД полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. Так он прокомментировал предложение посла Украины в Загребе – применить «хорватский сценарий» для «урегулирования» ситуации в Донбассе.

«Вот когда Украина разоружит свои вооруженные формирования при помощи иностранных сил, тогда и мы будем готовы такой вариант рассматривать, будем прислушиваться к их советам», – иронически заметил глава МИД Луганской народной республики, полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее посол Украины в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил: «хорватский сценарий» мог бы помочь «урегулировать» ситуацию в Донбассе. В его изложении указанный сценарий включает в себя присутствие на территории ДНР и ЛНР иностранных вооруженных формирований и разоружение местных сил.

Такие высказывания говорят о двойственности, тройственности, множественности сознания современной украинской политики, подчеркнул министр иностранных дел ЛНР. «Сложно дать оценку таким словам, это больше к психиатру», – резюмировал Дейнего.

«Такой формат обсуждался не единожды. Он был отвергнут всеми сторонами, которые в той или иной степени готовы гарантировать наши права, в частности Россией, – сказал газете ВЗГЛЯД экс-секретарь совета безопасности ДНР, бывший командир батальона «Восток», руководитель общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский. – Такой вариант развития событий даже не рассматривается. Подобные политические спекуляции направлены исключительно на эскалацию обстановки».

Параллельно с такими высказываниями происходит обострение ситуации на линии соприкосновения, практически повсеместно, на всех участках линии фронта, поделился собеседник.

«Очевидна политическая определенность в позициях Зеленского, с одной стороны, и попытки косвенными методами оконтурить эту позицию через различные высказывания его, так скажем, команды. Ничего из того, что они пытаются сейчас предлагать в качестве альтернативы той программе, которую предлагает Россия, мы не рассматриваем и в перспективе рассматривать не будем», – подчеркнул Ходаковский.

Собеседник подчеркнул:

такие высказывания свидетельствуют о полной неготовности Киева решать проблему Донбасса.

По мнению Ходаковского, украинский президент Владимир Зеленский на сегодняшний день стал заложником своих политических заявлений, которые он делал в ходе своей предвыборной кампании и президентского, и парламентского тура. И сейчас он не может от своего имени дискредитировать свои собственные заявления, поэтому его нынешнюю позицию озвучивают за него те люди, которые входят в состав его команды, констатировал собеседник.

«Такой тривиальный политический прием, когда первое лицо молчит, за него говорят другие, а у Зеленского всегда остается возможность, как говорят в народе, «дать заднюю» и переиграть ситуацию, в случае если она вызовет негативную реакцию», – заключил Ходаковский.

Отметим, что с самого начала конфликта в Донбассе киевские политики с завидной регулярностью обращаются к «хорватскому сценарию» – имеется в виду операция «Олуя» («Буря») 1995 года, в ходе которой была уничтожена отколовшаяся от Хорватии Республика Сербская Краина. В результате операции до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты, до четверти миллиона сербов бежали из Хорватии. Остатки Сербской Краины, до окончательной «реинтеграции» в Хорватию в 1998 году, находились под управлением ООН. Видимо, это и подразумевал посол Левченко, говоря об иностранном участии в урегулировании ситуации.

В частности, осенью 2014 года советник Порошенко (а ныне генпрокурор) Юрий Луценко заявил: «Три года они (хорваты) не просто терпели, а развивали экономику и армию – а затем за часы танковой атакой смели сепаратистов с земли». В 2015 году, после появления очередных советов, газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, в чем состоит различие между ситуациями в Сербской Краине и Донбассе. В 2016 году создание рабочей группы по сотрудничеству Хорватии и Украины (которая в том числе займется передачей Киеву хорватского опыта «мирной реинтеграции оккупированных территорий») было воспринято, как желание киевской власти перенять опыт этнических чисток. В мае прошлого года замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак предложил сразу два «хорватских сценария» для Донбасса.

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