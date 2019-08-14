Бузова отказалась удалять шутку о блокадниках

Певица и телеведущая Ольга Бузова, сравнившая себя с блокадницей, отказалась удалять шутку, однако извинилась за скандальный ролик.

«Я приношу глубокие извинения тем, кого я невольно могла обидеть, в данном видео я шутила только над собой. Подвиг людей, которые пережили все ужасы войны и подарили нам мирное небо, для меня свят», – сказала Бузова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос о том, не хочет ли она удалить видео, Бузова заявила, что ее уже 15 лет обсуждает вся страна и к негативным комментариям она привыкла.

Ранее певица опубликовала в своем Instagram видео, на котором слизывает остатки пищи с тарелки, заявляя при этом: «Ну вкусно мне! Я блокадница!». Жительница блокадного Ленинграда возмутилась высказыванием певицы, а мать Бузовой оправдала дочь, заявив, что бабушка Ольги пережила блокаду и многие привычки семья певицы переняла у нее.