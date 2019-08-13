Мать Бузовой оправдала дочь после шутки о блокадниках

Мать исполнительницы и телезвезды Ольги Бузовой Ирина заявила, что ее дочь никого не оскорбила, пошутив о жителях блокадного Ленинграда

По словам матери певицы, бабушка Бузовой пережила блокаду, а ее привычки переняли другие члены семьи.

«Точно так же с папой мы любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах. Что в этом такого? Каждый видит в меру своей испорченности», - заявила Ирина Бузова «Рен ТВ».

Также женщина отметила, что в военное время люди все равно могли шутить и любить, а пользователи соцсетей могут негативно отреагировать на любую публикацию.

«В блокаду люди тоже выживали, обладая чувством юмора. И в войну выживали люди те, которые могли, несмотря на ужасы войны, любить и шутить. Она никого не оскорбляла», – высказалась в защиту Бузовой ее мать.

Напомним, певица опубликовала видео, на котором, слизывая пищу с тарелки, заявляет: «Ну вкусно если мне! Я блокадница!». На высказывание певицы отреагировала жительница блокадного Ленинграда, обвинив Бузову в отсутствии принципов и понятий.