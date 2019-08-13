Настоящую блокадницу возмутила шутка Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова, шутливо сравнившая себя с блокадницей, не имеет принципов и понятий, заявила блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева.

«Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества», – сказала Зимнева РИА «Новости».

Жительница блокадного Ленинграда отметила, что среди ровесников Бузовой много тех, кто «переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников», несмотря на различные современные веяния.

Ранее Бузова опубликовала видео, где слизывает остатки пищи с тарелки и называет себя блокадницей.