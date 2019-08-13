Назвавшая себя блокадницей Бузова разгневала пользователей Сети

Пользователи социальных сетей раскритиковали телеведущую Ольгу Бузову, которая назвала себя блокадницей.

На новом видео, которое Бузова опубликовала в Instagram, телеведущая вылизывает тарелку после обеда и через некоторое время замечает, что ее снимают. «Вот она, настоящая Ольга Бузова», – произносит мужской голос за кадром.

Бузова, которой стало неловко, в ответ смеется и говорит: «Ты прикалываешься? Ну, вкусно если мне! Я блокадница!».

Последние слова разозлили пользователей Сети.

«Я «блокадница»? Совсем что ли с дуба рухнула? Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!» – написал один из подписчиков.

«Надо же такое сморозить!» – добавил другой.

«Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь!» – отметила еще одна подписчица.

Вместе с тем, многие сочли ролик постановочным. «Это наигранно, актриса!», «У Оли наигранный смех. Ничего смешного нет!», «Типа, не видно было, что снимают», – написали пользователи Сети.