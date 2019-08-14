Нефть подешевела на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз в рамках коррекции после скачка на 4% днем ранее, а также на фоне данных Американского института нефти о неожиданном росте запасов сырья в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,08% – до 60,64 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,33%, составив 56,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Помимо коррекционных настроений давление на рынок оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданное выросли на 3,7 млн баррелей после снижения на 3,4 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,775 млн баррелей.