В России предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Думский комитет по промышленности предложил запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.

Экологические проблемы автотранспорта обсуждались на круглом столе в Госдуме в конце июня, по итогам парламентарии подготовили рекомендации. Соответствующее письмо в министерства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия»), передает «Коммерсант».

Минпромторгу и Минтрансу было предложено проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации».

При этом о каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется. В данный момент подобных ограничений на законодательном уровне нет.

Единственное ограничение касается автобусов для детских перевозок: они должны быть младше 10 лет, эта норма вступает в силу в 2020 году.

По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше 10 лет. Еще в 2013 году Минпромторг предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7–15 годами. Ведомство подготавливало поправки к закону «О безопасности дорожного движения» о поэтапном выводе из эксплуатации старых грузовиков старше 12–25 лет (в зависимости от класса), однако до Госдумы законопроект не дошел.

В пресс-службе Минтранса подтвердили, что предложения от комитета получены и прорабатываются. Рекомендации получили и в Минпромторге.

«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», – заявили в ведомстве.

В качестве примера привели существующие программы льготного автокредитования. В Минпромторге напомнили, что Налоговый кодекс разрешает регионам устанавливать размер транспортного налога с учетом возраста транспортных средств.

В ПАО «КамАЗ» прокомментировали инициативу, указав, что поддерживают меры, «направленные на обновления парка грузовиков», так как «это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах».

Идею поддержали и в ПАО «Соллерс». Там считают, что «низкие темпы обновления автопарка и высокая доля эксплуатируемых устаревших ТС – одна из ключевых проблем российского авторынка».

«Введение этой меры давно назрело из-за смертности на дорогах, потому что риск выхода из строя узлов и агрегатов старой техники значительно выше независимо от марки и страны производителя», – указал представитель группы ГАЗ.

При этом исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что идея запрета автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, сложно реализуема.

«Запрет можно установить только для коммерческого транспорта, но не для автомобилей, находящихся в частном пользовании», – сказал он.

При этом он добавил, что ограничить можно не только возраст, но и пробег.

«Например, в парке такси двухлетняя машина может иметь пробег в сотни тысяч километров. Раньше российские производители закладывали срок службы автомобиля на 120–150 тыс. км пробега, но это заведомо меньше реальной возможности эксплуатировать автомобиль», – пояснил Удалов.

Он также высоко оценил опыт действовавшей до 2018 года госпрограммы обновления парка, в рамках которой граждане получали скидки при покупке новых автомобилей при сдаче в утиль старых или в trade-in: за три года было реализовано более 1,2 млн машин.

Между тем координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко указал, что в Германии и Франции встречаются 20–25-летние грузовики в идеальном состоянии. Кроме того, в портах и терминалах часто работает техника, которая за 15–20 лет проезжает всего 50–60 тыс. км – возраст в таких случаях не может служить показателем.

«Многие водители предпочитают 10–15-летние европейские и американские грузовики, поскольку они, как правило, проверены временем, надежнее и проще в эксплуатации, чем современные модели», – поясняет он.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что такая инициатива «должна исходить, по идее, от Конгресса США, но не от наших парламентариев». По его мнению, «на старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег».

Ранее производители госномеров нового образца заявили об отсутствии спроса на них.

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