Меркель не захотела пост в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после 2021 года не собирается заниматься активной политикой.

Она сообщила, что не планирует «занимать активных политических постов» ни в Германии, ни в ЕС. Меркель отметила, что «останется политическим человеком», но активную политическую деятельность прекратит, передает RT со ссылкой на Ostsee-Zeitung.

Напомним, Меркель исполнилось 65 лет. В последнее время стало известно о ее проблемах со здоровьем.