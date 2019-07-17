Путин поздравил Меркель с юбилеем

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил с 65-летием канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

Ангела Меркель в среду отмечает свое 65-летие.

«В состоявшемся телефонном разговоре президент России Владимир Путин тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с 65-летием», – сообщает официальный сайт Кремля.

Сообщается также, что Путин также направил Меркель поздравительную телеграмму.

Напомним, 10 июля канцлер Германии в третий раз за месяц испытала приступ дрожи в ходе официального мероприятия. При этом представитель правительства ФРГ сообщал, что самочувствие Меркель в норме.

Тем временем немецкие СМИ начали намекать на изгнание Меркель из политики. Кроме того, сообщалось о ее возможном алкоголизме.

Газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы со здоровьем не заставят Меркель уйти в отставку, но могут стать фактором, который сломает карьеру фрау канцлерин.