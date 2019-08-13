В ОНФ раскритиковали изображение солдат НАТО на памятнике воинам ВОВ в Приамурье

Дизайнеры, изобразившие солдат в форме НАТО на памятнике воинам Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области, проявили безразличие, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

«Не знаю, что это – глупость или кощунство. Думаю, что это в первую очередь безразличие со стороны тех, кто не думает ни о прошлом, ни о будущем. В этой истории радует только то, что в данном населенном пункте еще есть те, кому важно подойти к этому памятнику, постоять, подумать о чем-то важном, личном. И заметить, что, к сожалению, сотворили с мемориалом», – сказала Цунаева, слова которой приводятся в пресс-релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Цунаева выразила надежду на то, что действия местных депутатов и прокуратуры будут эффективны, заказчики и исполнители работ понесут наказание, а изображение будет заменено.

Во вторник утром стало известно, что в поселке Дипкун Амурской области солдат на обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили в форме НАТО. Спорное изображение уже снято с памятника, а заменившие советских бойцов солдатами НАТО дизайнеры объяснили свое творчество.