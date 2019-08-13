Заменившие советских бойцов солдатами НАТО дизайнеры объяснили свое творчество

Дизайнеры, работавшие над проектом памятника погибшим в Великой Отечественной войне в поселке в Амурской области, искали изображения солдат в интернете и не консультировались с экспертами.

Проект для памятника в селе Дипкун, на котором вместо воинов-красноармейцев были изображены, предположительно, солдаты НАТО с американскими винтовками М-16, разрабатывался дизайнерами рекламного агентства в Благовещенске. Создатели проекта заявили, что варианты изображений солдат для памятника искали в Сети, а совета у военных экспертов не спросили.

«Такую картинку выдал поисковик. Мы не специалисты по оружию», – объяснил один из сотрудников агентства «Интерфакс».

В компании ООО «МК «Тында-город», выполнившей заказ администрации поселка по реконструкции памятника, заявили, что изначально на рассмотрение было представлено несколько эскизов.

«Мы предложили заказчику пять вариантов. Сделали тот, который был выбран. Варианты картинок нам прислали дизайнеры из Благовещенска. Все они согласовывались с главой администрации, на чем они там остановились, то и сделали», – утверждает директор ООО «МК «Тында-город» Евгений Мищенко. Он отметил, что работы по замене панно на мемориале начнутся уже на следующей неделе.

Спорное изображение, вызвавшее возмущение у жителей Дипкуна, с памятника уже снято.