Памятник советским воинам в Амурской области «переодели» в форму НАТО

В поселке Дипкун Тындинского района Амурской области солдат на обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили в форме НАТО.

Памятник установили в центре поселка 20 лет назад. На нем изображены силуэты солдат с оружием, которое используется военными НАТО.

«Народ, проживающий в поселке Дипкун, негодует по этому поводу. На памятнике изобразили солдат НАТО, с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка)», – передает РИА «Новости» слова депутата Тындинского районного Совета народных депутатов Валерия Ветелкина, который уточнил, что, по его данным, администрация Тындинского района «не имеет к этому никакого отношения».

Он также направил запрос в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области, где сообщили, что памятник не состоит в реестре культурного наследия.

«Мы хотим узнать, кто производил работы на памятнике, добиться изменений», – добавил Ветелкин.

Тем временем исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова сообщила, что панно на памятнике будет заменено.

Сокольникова рассказала, что памятник обновляла из Тынды, а макет изображения изготовили дизайнеры из Благовещенска.

«Вообще там темные силуэты (на обновленном памятнике), там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая. С 23 июня обговорено с фирмой, которая это все делала, что будет замена. Сейчас эта фирма у нас ремонтирует детский сад, потом начнут замену панно», – рассказала она.

Сокольникова добавила, что обновление памятника «делали срочно», на выбор было предложено два эскиза.



«Первый – гражданская война, там были белогвардейцы с кокардами, а второй сбросили, где силуэты солдат. Мелкое фото было, я выбрала с силуэтами», – сказала она.



Сокольникова добавила, что после замены панно на памятнике в Дипкуне будет «изображение советских солдат».

Напомним, в апреле Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами.