Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами

Общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34, сообщают местные СМИ.

Жители Саратова обратили внимание на праздничный плакат с кадрами военной хроники. На одном из кадров, в частности, была воспроизведена фотография 1942 года, сделанная под Харьковом. На ней немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 под именем «Чапаев». Под люком видна надпись «Beschlagnahmt» – «конфисковано», сообщает «Взгляд-инфо».

На другом фото офицер вермахта отдает команды унтер-офицерскому составу во время Сталинградской битвы.

Прохожие, заметившие ошибку, сразу зашли в общежитие, и объяснили, что на плакате изображены фашисты.

«Люди в общежитии сразу начали оправдываться, что это не их идея, что они рекламу заказали в одной из компаний, что они не виноваты», – рассказал один из очевидцев.

После этого плакат все же сняли и повесили обычное поздравление с Днем Победы.

Это не первый подобный казус. В 2016 году в преддверии 9 мая брянское отделение партии «Родина» разместило в центре города огромный плакат, изобразив на нем американский истребитель F-15; плакат сопровождается лозунгом «Родина всегда права».