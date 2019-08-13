С памятника погибшим в ВОВ сняли панно с солдатами НАТО

С памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья демонтировали изображение солдат НАТО, сообщил депутат местного райсовета Валерий Ветелкин.

«Произвели демонтаж, все эти мемориальные доски сняли, ободрали штукатурку, ведутся ремонтные работы», – передает РИА «Новости» слова Ветелкина.

Напомним, ранее Ветелкин сообщил, что в поселке Дипкун Тындинского района Амурской области солдат на обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили в форме НАТО.