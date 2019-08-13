Песков ответил на заявление Трампа о ракетных разработках

Российские разработки в области новых вооружений остаются лучшими в мире, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными. Об этом говорил президент России», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон «многое узнал в связи с неудачей» на полигоне под Северодвинском и США обладают аналогичными, но «более современными технологиями».

По словам Пескова, информация о военных разработках США не стала новостью для Кремля.

Он отметил, что в течение последнего года официальные представители США несколько раз заявляли, что у них проводятся подобные исследовательские программы.

«Было бы странно, если бы страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны больше денег, чем все остальные страны мира, не занималась такими проектами», – заметил Песков.

При этом касательно инцидента под Северодвинском представитель Кремля призвал ориентироваться не на СМИ, а на данные проводившей испытания организации.

«Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, они объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к гибели, к героической гибели, наших коллег», – заявил Песков.

Напомним, взрыв произошел при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны. Погибли пять сотрудников Росатома, которые попытались предотвратить взрыв. Погибшие посмертно награждены орденами Мужества.

Американская разведка предложила свою версию случившегося.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД