Иностранные студенты в России стали мишенью террористов

Международные террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, учащихся в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), что «эмиссарами международных террористических организаций продолжаются попытки вербовки и вовлечения в террористическую деятельность находящихся на территории России мигрантов, а также иностранных студентов», передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее спецслужбы не сообщали об этом аспекте – речь шла в основном о трудовых мигрантах.

Ранее в Совбезе назвали каналы вербовки молодежи террористами.