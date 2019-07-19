В Совбезе назвали каналы вербовки молодежи террористами

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Петербурге на совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе заявил, что подрывная работа зарубежных спецслужб и некоммерческих организаций способствует попаданию российской молодежи под влияние террористов и экстремистов.

«Особенно важно учитывать, что молодые люди в силу своих возрастных, мировоззренческих и психологических особенностей могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций, радикальных молодежных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и различного рода тоталитарных сект», – передает РИА «Новости» слова Патрушева.

Он добавил также, что этому способствуют деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, «направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей».



«В результате проведенных в 2018 году проверок выявлены нарушения (в сфере антитеррористической защищенности) на 40% объектах образования, на 15% объектов культуры, почти на 10% объектов гостиничного комплекса и здравоохранения», – передает ТАСС слова Патрушева.



Напомним, в марте газета ВЗГЛЯД писала, что работа российской полиции по борьбе с вербовщиками террористов в интернете смещается в теневой сегмент всемирной паутины – «даркнет».