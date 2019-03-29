В МВД рассказали о переходе террористов в «даркнет»

Работа российской полиции по борьбе с вербовщиками террористов в интернете смещается в теневой сегмент всемирной паутины – «даркнет», рассказал начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных.

По его словам, лидеры экстремистских организаций используют Сеть как инструмент связи и пропаганды. Однако реализуемые правоохранителями меры позволили значительно уменьшить количество экстремистских материалов в Интернете, передает РИА «Новости».

В этой связи «вербовщики и идеологи» стали переходить в теневой сегмент, невидимый для пользователей.

«В настоящее время на эти площадки переносится и акцент правоохранительных органов», – отметил Ильиных.

Детали этой работы не уточняются, однако известно, что у правоохранителей есть механизмы для отслеживания активности злодеев в «даркнете».

«Даркнет» – это частные компьютерные сети, которые работают по принципу анонимности, что часто используется преступниками для распространения детского порно, продажи оружия и наркотиков.

Ранее сообщалось, что исполнители убийства следователя МВД Евгении Шишкиной были найдены через «даркнет». Заказчики заплатили за преступление 1 млн рублей.

Напомним, подполковник полиции, следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года. Позже преступники были задержаны. Киллером выступил Абдулазиз Абдулазизов, а посредником – 17-летний петербуржец.