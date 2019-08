NYT нашла сходство взрыва на полигоне под Северодвинском с аварией в Чернобыле и Фукусиме

Американское издание New York Times опубликовало материал о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском. При этом газета проводит параллели с авариями в Чернобыле и Фукусиме.

New York Times опубликовала заметку под названием «В России дни фейковых новостей и реальной радиации после смертельного взрыва» («In Russia, Days of Fake News and Real Radiation After Deadly Explosion»), из которой следует, что власти России засекретили обстоятельства ЧП на полигоне под Северодвинском, что якобы разозлило россиян, потребовавших раскрыть подробности случившегося. При этом в статье журналисты делают намеки на утаивание утечек радиации и проводят параллели с авариями в Чернобыле и Фукусиме. Для этого издание публикует комментарий рядового жителя Санкт-Петербурга и якобы запись жителя Северодвинска во ВКонтакте. При этом никаких ссылок на оригинал издание не приводит.

«Даже если это не так опасно, как кажется, мы должны знать», – приводит газета слова жителя Петербурга Данила Коцюбинского, который требует от региональных властей раскрыть информацию.

Издание отмечает, что опубликованные в первые часы после инцидента противоречивые сведения и молчание высокопоставленных чиновников вызвали у Коцюбинского «мрачные воспоминания о Чернобыле». В частности, мужчина рассказал, как будучи 21-летним студентом колледжа в 1986 году участвовал в первомайском параде, поскольку советские власти, опасаясь раскрыть детали аварии на Чернобыльской АЭС, не отменили празднование Дня труда.

«На Украине, где находится Чернобыль, вокруг ничего не знающих детей кружилась радиоактивная пыль. На севере России выпал радиоактивный дождь. Из-за этого в 1993 году Россия приняла Конституцию, которая запрещает засекречивать документы, содержащие информацию о рисках для здоровья населения», – пишет газета.

«Они заставили нас пойти на эти демонстрации. Мы ничего не знали. Мы оказались под дождем. Это было не смертельно, но радиоактивно. Такого не должно происходить в обществе, где правительство отчитывается перед людьми», – сказал Коцюбинский.

Издание также приводит запись жителя Северодвинска в соцсети «ВКонтакте», который также выражает обеспокоенность из-за случившегося. «Я не критикую правительство, но в этой ситуации его поведение ужасно. У нас тут мини-Фукусима, а они делают вид, что ничего страшного не произошло», – написал Дмитрий Жуков в сообществе жителей Северодвинска.

Он также выразил недовольство тем, что власти Москвы на фоне штормового предупреждения в российской столице рекомендовали жителям оставаться в помещениях, в то время как для тех, кто находился недалеко от Северодвинска, таких мер предосторожности не принималось.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о трагедии на ядерном полигоне, в результате которой погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова. Погибшие пытались предотвратить взрыв. Их наградили посмертно.