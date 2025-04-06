В Красноярский край направили энергобригады из Кузбасса, Томска и Тувы

Бригады из Тувы, Кемеровской и Томской областей направили в Красноярский край

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, в Красноярский край прибыли бригады энергетиков из Тувы, Кемеровской и Томской областей, чтобы восстановить электроснабжение, нарушенное ураганным ветром. Пресс-служба компании «Россети Сибирь» отметила, что на помощь коллегам в Ачинск дополнительно прибыли шесть сводных бригад «Россети Томск» и 12 единиц техники.

Решение о направлении дополнительных сил из других регионов было принято на оперативном штабе «Россети Сибирь». В настоящее время на ликвидации последствий непогоды участвуют 192 аварийно-восстановительные бригады, что составляет 392 человека и 205 единиц техники.

Специалисты проверяют состояние линий электропередачи, выявляют места повреждений и оперативно восстанавливают пострадавшие участки сети. Работы будут продолжаться до тех пор, пока электроснабжение не будет полностью восстановлено.

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