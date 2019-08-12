Представитель РПЦ высказался о скандальном крещении младенца

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя грубое крещение младенца в Гатчинской епархии, заявил, что предотвратить подобные случаи можно, если с одной стороны не будет «требополучателя», а с другой – «безразличного требоисполнителя».

«Случай с крещением младенца, произошедший в минувшие выходные в Гатчинской епархии, и получивший широкий резонанс в обществе и СМИ, еще раз актуализирует проблему подготовки к таинству крещения, которой Священноначалие придает большое значение», – пояснил Легойда в своем телеграм-канале.

Он отметил, что для исключения подобных инцидентов между восприемниками, родителями и священником необходимо наладить доверие и взаимопонимание.

«Это дорога с двусторонним движением, и каждый должен пройти свой путь», – подчеркнул Легойда.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев «таинство – не экстренная операция, сделанная дежурным хирургом».

«Оно совершается в общине, где между ее членами призваны царить любовь и внимание. Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны «анонимный требополучатель», а с другой – «безразличный требоисполнитель», – заключил Легойда.

В воскресенье стало известно об инциденте в Мариенбургской церкви в Гатчине. Игумен Фотий во время обряда крещения несколько раз силой попытался окунуть в купель бившегося в истерике ребенка, несмотря на протесты его матери. Впоследствии Фотия отстранили от служения, а сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет». Родители подали заявление в полицию.

Гатчинская епархия приняла решение отстранить игумена от служения на год. Также там принесли извинения семье и выразили надежду, что действия Фотия не помешают духовной жизни ребенка и его семьи.

В комиссии Общественной палаты по поддержке семьи газете ВЗГЛЯД сообщили, что действия игумена Фотия могут повлечь за собой юридические последствия.