Врачи рассказали об изменениях в состоянии избитой в Ингушетии девочки

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка чувствует себя лучше после проведения операции по ампутации части правой руки, отметили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Все необходимое для лечения больной в институте есть», – сообщили в пресс-службе института, передает «Интерфакс».

Девочка уже начала ходить, а также по-прежнему идет на контакт и много разговаривает, отмечают медики. С ребенком после операции работают реабилитологи.

7 августа девочке ампутировали правое предплечье, после чего было объявлено, что ей поставят протез. 4 июля девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже ребенка перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, где у нее диагностировали переломы ребер, а также травмы позвоночника. Обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью было предъявлено тете девочки.