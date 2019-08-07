Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя

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Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

Американцы обвинили Китай в манипулировании валютой Фото: Егор Алеев/ТАСС
США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой. Мерой наказания в таких случаях является введение пошлин. Главным судьей в таких случаях должна выступать ВТО, однако Вашингтон давно пренебрегает этими формальностями. Неконтролируемые действия США уже привели к первым негативным финансовым последствиям, в том числе и для России. Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Украинская группировка поплатилась за подготовку наступления в Донбассе

Украина вновь провоцирует обострение в ДонбассеФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Украина понесла в Донбассе крупнейшие за последнее время потери – и это стало непосредственной причиной того, что Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Помимо этого, ВСУ производят в Донбассе перемещения, которые крайне напоминают подготовку к наступательным действиям. Что происходит в Донбассе и как это может быть связано с визитом Зеленского в Турцию? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Кровь, пот и слёзы Кашмира

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
Правительство Индии пошло на обострение ситуации вокруг Кашмира – единственного мусульманского региона страны. Скорее всего, будет отменена автономия и привилегии штата, а сам он будет разделен на две территории. К чему это приведет? Подробности...

Право бить и пинать полицейских не записано в Конституции

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Полицейский не должен проводить аналитическую работу на предмет того, незаконно митингующий профессор перед ним или просто гопник интеллигентного вида, но с арматурой у рукаве. За полицейского уже подумали и отдали приказ. Подробности...
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Москва, которую мы потеряли, и слава Богу

Андрей Манчук, политолог
Москва далеко не идеальна – несмотря на внешний блеск, в ней полно проблем. Но, вспоминая август 1999 года, я понимаю: сейчас это совсем другой город, ничем не похожий на свой прежний образ – на Москву, которую мы потеряли. Подробности...
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              Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя

              7 августа 2019, 20:57

              Текст: Елизавета Булкина

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              Избитой в Ингушетии семилетней девочке врачи ампутировали часть правой руки до локтя.

              «Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается», – говорится в сообщении пресс-службы научно-исследовательского института, передает РИА «Новости».

              4 июля девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже девочку перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, где у нее диагностировали переломы ребер, а также травмы позвоночника. Ранее сообщалось, что левую руку девочки удалось сохранить, однако было принято решение об ампутации правой конечности.


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