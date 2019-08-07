Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя

Избитой в Ингушетии семилетней девочке врачи ампутировали часть правой руки до локтя.

«Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается», – говорится в сообщении пресс-службы научно-исследовательского института, передает РИА «Новости».

4 июля девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии. Позже девочку перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля, где у нее диагностировали переломы ребер, а также травмы позвоночника. Ранее сообщалось, что левую руку девочки удалось сохранить, однако было принято решение об ампутации правой конечности.