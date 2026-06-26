В Тюмени арестовали обвиняемого в многолетнем насилии над падчерицами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двоих детей, передает РИА «Новости».

Уголовное дело возбуждено после того, как сестры во время отдыха в летнем лагере рассказали о домогательствах со стороны отчима. Информация об этом начала распространяться в местных соцсетях в середине июня.

Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области подтвердила факт ареста фигуранта. Мужчине предъявлены обвинения в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения.

«Установлено, что с 28 мая 2019-го по 3 июня 2026 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек 2009 и 2011 годов рождения. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 10 августа 2026 года включительно», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд в Тюмени арестовал мужчину за попытку изнасилования девочки в подъезде.

В середине июня суд в Петербурге отправил под стражу главврача клиники за развратные действия в отношении ребенка.

В прошлом году суд на Кубани приговорил местного жителя к 19 годам колонии за многолетнее насилие над падчерицей.